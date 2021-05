Belo Horizonte registrou, nesta terça-feira (18), redução nos três indicadores que monitoram a pandemia de Covid-19 na cidade. Segundo o boletim epidemiológico e assistencial divulgado pela prefeitura, a taxa de transmissão do novo coronavírus teve uma leve queda e chegou a 1, o que significa que cada grupo de cem pessoas transmite a doença para outras cem.

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes infectados alcançou 78,1%, mas o índice ainda permanece no nível de alerta vermelho, o mais crítico. Enquanto isso, a taxa nas enfermarias, que segue na faixa amarela, reduziu de 57,7% para 56,9%.

Nas últimas 24 horas foram confirmadas 44 mortes causadas pela doença e 1.234 novas infecções, elevando para 4.766 o total de óbitos e para 195.103 o número de casos desde o início da pandemia. Os curados hoje somam 182.958.

Segundo o informe, 709.891 pessoas foram vacinadas com a primeira dose em Belo Horizonte, o que corresponde a 34,8% da população total do município. Ao todo, 299.698 moradores foram imunizados com as duas doses, o equivalente a 14,7% dos habitantes.

