A segunda-feira (17) será de céu nublado e possibilidade de chuva isolada durante a manhã e no período da tarde em Belo Horizonte. A previsão meteorológica indica que os termômetros podem chegar aos 27°C ao longo do dia na capital mineira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima registrada hoje foi de 14°C. Já a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 90%. Para o decorrer da semana, a previsão indica temperatura estável até esta terça (18), com ligeira elevação nos termômetros a partir de quarta-feira (19).

Amanhã o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre 14°C e 27°C, com umidade relativa do ar marcando entre 30% e 75%.

Na quarta, a temperatura máxima esperada será de 28°C. A mínima deve chegar aos 13°C e a umidade tende a girar entre 30% e 90%. Já na quinta (20), os termômetros variam entre 14°C e 29°C.

Veja a previsão para BH:

Segunda-feira (17)

Mínima: 14°C

Máxima: 27°C

Terça-feira (18)

Mínima: 14°C

Máxima: 27°C

Quarta-feira (19)

Mínima: 13°C

Máxima: 28°C

Quinta-feira (20)

Mínima: 14°C

Máxima: 29°C

