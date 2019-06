Belo Horizonte tem três pacientes internados com suspeita de febre maculosa. Os doentes estão hospitalizados no Eduardo de Menezes, unidade de saúde localizada no bairro Bonsucesso, confirmou a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) na tarde desta segunda-feira (3).

Em 2019, a capital mineira não confirmou nenhum registro da doença que é transmitida pelo carrapato-estrela, que vive em animais de grande porte, como cavalos e capivaras. Questionada pela reportagem do Hoje em Dia, a Fhemig não informou se os três pacientes são moradores da capital ou de outras cidades da região metropolitana.

"Confirmamos que estão internados três pacientes com suspeita de febre maculosa no Hospital Eduardo de Menezes, mas não passamos informações sobre o estado de saúde deles nem qualquer outra informação pessoal", explicou a fundação por meio de nota.

Trasmissor da doença

Como as capivaras são hospedeiras do carrapato-estrela e vivem soltas na orla da Lagoa da Pampulha, região que faz divisa com Contagem, município que já registrou duas mortes por febre maculosa, a Secretaria de Meio Ambiente da capital garantiu que acompanha os roedores e que todos foram esterilizados e receberam aplicação de carrapaticida, sendo que nenhum novo indivíduo teria chegado ao local.

A pasta ressalta, ainda que as capivaras são “exaustivamente monitoradas, a pé, por barco e inclusive por drones”. “A Secretaria tem dedicado atenção especial ao local onde ocorre o desassoreamento da lagoa da Pampulha, por ser de difícil acesso, seja por barco ou a pé. Estamos contando com a empresa contratada até o final de 2019 e qualquer nova capivara identificada sem manejo será tratada (captura, cirurgia de esterilização e aplicação de carrapaticida)", informou a pasta.

Surto

A cidade de Contagem, que é vizinha de BH, enfrenta um surto da doença. Nesta manhã, o município comunicou que investiga 13 casos com sintomas da enfermidade. Duas mortes já foram confirmadas e outras duas estão sendo investigadas. Diante do cenário, a partir desta segunda, o município contará com equipe de infectologistas exclusiva na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nacional para avaliar casos suspeitos.

A Prefeitura de Contagem estuda a possibilidade de a transmissão da doença estar ligada às capivaras, hospedeiras do carrapato-estrela, que vivem próximas à Lagoa da Pampulha, na capital mineira. Os homens que morreram, de 19, 41, 69 e 81 anos, habitavam o bairro Vila Boa Vista, divisa da cidade com a Pampulha. Pelo menos dois deles são parte da mesma família.

Veja na arte abaixo informações sobre a doença.

*Com Malú Dámazio

Leia mais:

Após mortes por febre maculosa, Contagem investiga 13 casos suspeitos da doença

Duas pessoas de uma mesma família morrem por febre maculosa em Contagem, segundo prefeitura