Belo Horizonte terá, a partir da próxima semana, 13 barreiras sanitárias em entradas da cidade. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (11) pelo prefeito Alexandre Kalil, que, questionado sobre a possibilidade de rodízios na capital, admitiu “até fechar a cidade”.

"Depende de nós, eu não quero trancar essa cidade. Agora, a população de BH tem três anos e meio que me conhece. Não se espante se Belo Horizonte for a primeira cidade a ser trancada. O povo é que vai determinar a reabertura de Belo Horizonte ou lockdown", afirmou.

Segundo o chefe do Executivo municipal, ônibus e carros serão parados nas barreiras sanitárias pela fiscalização, formada por agentes da BHTrans, da Guarda Municipal e da Polícia Militar (PM). As equipes também contarão com funcionários da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

A ideia é medir a temperatura, com termômetros infravermelho, de todas as pessoas que estiverem chegando ao município. Elas também responderão a um questionário. "É uma das maneiras que temos de identificar quem é contato de alguém que está doente ao entrar em Belo Horizonte", explicou o secretário de Saúde da metrópole, Jackson Machado.

Caso, durante a entrevista, seja identificado que o cidadão tem algum contato com infectados com o coronavírus, ele será encaminhado para um dos laboratórios específicos em análise de doenças respiratórias, acrescentou o gestor.

Os locais onde as equipes serão mobilizadas ainda não serão divulgados pois, de acordo com a BHTrans, estão sendo levantados. É preciso, ainda, identificar quais as eventuais rotas de fugas para que agentes também estejam fazendo a fiscalização.

Reabertura do comércio

O prefeito Alexandre Kalil voltou a reafirmar que a flexibilização da quarentena na capital, prevista para ocorrer em 25 de maio, "está nas mãos da população". “Se Belo Horizonte relaxar as medidas, não poderemos garantir a data”, disse.