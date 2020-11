Mulheres de todo o país organizam manifestações em apoio à influencer Mari Ferrer, que acusa o empresário André Aranha de estupro, em episódio ocorrido em 2018, em Santa Catarina.

Em Belo Horizonte, o ato está marcado para este sábado (7), às 15h, em frente à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) da Praça 7, no Centro de BH. O protesto está sendo organizado pelas redes socias. Os próprios manifestantes alertam para o uso de máscara e álcool em gel, e recomendam a idratação e a utilização de roupas e calçados confortáveis. Além disso, reforçam para que o distanciamento entre os participantes seja respeitado.

Mari Ferrer passou por audiência on-line de julgamento em setembro, e teria sido humilhada pelo advogado de defesa do réu, Cláudio Gastão da Rosa Filho. O juiz do caso, Rudson Marcos, inocentou o empresário após tipificação do caso como o equivalente ao que seria um “estupro culposo”, termo inexistente na legislação brasileira.

Acusação

A influencer acusa Aranha de tê-la estuprado, em dezembro de 2018, em um beach club de Florianópolis. Imagens recuperadas pela polícia mostram a vítima acompanhada do acusado. Ela suspeita que tenha sido drogada e que, por isso, não sabe exatamente o que aconteceu. No entanto, o exame toxicológico não constatou consumo de álcool ou drogas. Nas roupas da jovem, a perícia encontrou sêmen do empresário e sangue dela.

No julgamento, o júri absolveu o acusado, argumentando que ele não sabia que a vítima estava incapaz de dar consentimento à relação sexual. Sendo assim, não teria existido o dolo, a intenção de estuprar. A defesa de Mariana Ferrer repudiou a sentença e reforçou que só a vítima pode afirmar se houve ou não consentimento.

