Belo Horizonte amanheceu com chuva nas 9 regionais da cidade nesta segunda-feira (17) e há previsão de mais precipitações ao longo do dia. O alerta é da Defesa Civil da capital, que informou que já choveu 30% a mais do que é esperado para o mês de fevereiro.

De acordo com o órgão, são esperados entre 20 e 30 mm de água, em chuvas acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8 horas desta terça-feira (18). Por essa razão, o dia será nublado e a noite desta segunda-feira apresentará céu parcialmente nublado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar do horizonte encoberto, o dia será quente: a temperatura estimada é de 29°C. Nesta madrugada, a mínima chegou a 19°C. Também à tarde, a umidade relativa do ar fica em torno de 50%.

Por volta das 7h desta segunda (17), como informou a Defesa Civil, já chovia nas nove regionais da capital, sendo que na regional Nordeste o nível de precipitação chegou ao Extremamente Forte, com mais de 5 mm em um período de 5 minutos. Nas regionais Pampulha, Noroeste e Oeste, a chuva caiu forte.

Recomendações

A Defesa Civil orienta que a população tenha cuidado e siga algumas orientações no período chuvuso. Nesta segunda, algumas ruas da capital já registravam alagamento. Veja abaixo recomendações em caso de chuva.

Veja as recomendações da Defesa Civil para momentos de chuva:

- Coloque calha no telhado da sua casa

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

- Não jogue lixo ou entulho na encosta

- Não despeje esgoto nos barrancos

- Não faça queimadas

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

- Trinca nas paredes

- Água empoçando no quintal

- Portas e janelas emperrando

- Rachaduras no solo

- Água minando da base do barranco

- Inclinação de poste ou árvores

Outra preocupação neste perído é com relação ao risco geológico, devido ao grande volume de chuvas registrado nos últimos dias. Veja as orientações de como proceder neste sentido:

