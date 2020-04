Belo Horizonte terá mais 1.518 leitos de enfermaria e 688 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em até 30 dias, para atender os casos suspeitos de coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura da capital, que destacou também que foram fornecidos nos últimos dias 465 leitos (309 de enfermaria e 156 de UTI adulto) na estrutura hospitalar existente, distribuídos em 15 hospitais da cidade.

De imediato, serão ainda disponibilizados outros 595 leitos de enfermaria e 249 leitos de UTI.



Atualmente, a capital conta com 10.546 leitos hospitalares, sendo 6.052 (57%) destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). São 3.218 leitos clínicos de enfermaria, divididos em 1.945 no SUS e 1.273 na rede particular.



Leitos de UTI adulto



São 1.070 leitos de UTI adulto no total, sendo 600 destinados ao SUS e 470 na rede particular. Mas 283 unidades necessitam de equipamentos e habilitação específica, que serão imediatamente solicitados ao Ministério da Saúde.



Com isso, no total, serão disponibilizados, mais 688 leitos de UTI adulto para internação dos casos mais graves da Covid-19 na rede SUS BH.



Leitos para crianças e adolescentes



Para crianças e adolescentes, foram disponibilizados 56 leitos de enfermaria obstétrica e 39 leitos de enfermaria pediátrica para atendimento aos casos de Covid-19.



Serão abertos, ainda, 15 leitos de cada uma dessas clínicas em Belo Horizonte, somando 71 leitos de obstetrícia e 54 leitos de pediatria exclusivos na rede SUS BH.

Além disso, foram distribuídos 12 leitos de UTI neonatal e 20 leitos de UTI pediátrica para atendimento de eventuais casos graves de coronavírus na rede pública de saúde.

