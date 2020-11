Belo Horizonte terá céu nublado com possibilidade de pancadas de chuvas, raios e rajadas de vento ao longo de toda a quinta-feira (12), conforme previsão meteorológica da Defesa Civil.

A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 16ºC e a máxima estimada é de 25ºC. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 70% na parte da tarde.

Dia começou chuvoso

Segundo levantamento do órgão municipal, às 6h56 chovia nas regiões Norte, Leste, Centro-Sul e Barreiro. Minutos depois, às 7h20, apenas na regional Norte não havia ocorrência de precipitação.

Ocorrências

De quarta-feira (11) até as 7h desta quinta, foram protocolados 38 chamados para atendimento da população. A maioria das solicitações foi para as vistorias em imóveis particulares nas regionais Centro-Sul e Leste. As principais ocorrências foram por risco de deslizamento de encosta (15), destelhamento (5), risco de danificação ou destruição de habitações (4) e desabamento de muro (2).

Acumulado de chuvas

Entre as 20h30 de quarta até as 4h30 desta quinta, Belo Horizonte registrou 92 mm de chuva. Veja a incidência em cada região:



- Barreiro: 16,0 mm

- Centro Sul: 15,2 mm

- Leste: 6,2 mm

- Nordeste: 7,6 mm

- Noroeste: 9,2 mm

- Norte: 4,2 mm

- Oeste: 15,4 mm

- Pampulha: 8,0 mm

- Venda Nova: 10,2 mm

O forte calor dos últimos dias em BH fez com que chovesse bem mais do que os 239,8 mm de média de novembro. De acordo com a Defesa Civil, até as 4h30 desta quarta, 498 mm de precipitações foram acumulados. Veja os números por regional:

- Barreiro: 56,2 (23,4%)

- Centro Sul: 83,8 (34,9%)

- Leste: 68,2 (28,4%)

- Nordeste: 70,8 (29,5%)

- Noroeste: 38,8 (16,2%)

- Norte: 47,0 (19,6%)

- Oeste: 56,2 (23,4%)

- Pampulha: 31,6 (13,2%)

- Venda Nova: 45,4 (18,9%)

