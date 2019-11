Um mutirão oftalmológico será realizado neste sábado (30), para pessoas com diabetes ou que tenham suspeita da doença. Os atendimentos são de graça e vão ser realizadas por ordem de chegada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Centro Oftalmológico de Minas Gerais.

O mutirão acontece das 8h às 17h, na rua dos Goitacazes, 1.777, no bairro Barro Preto, na região Centro-Sul da capital.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o atendimento à pessoa com diabetes está disponível em todos os 152 centros de saúde e é realizado pelas 589 equipes de Saúde da Família. Em casos de maior complexidade, as pessoas são encaminhadas para os centros de especialidade médica. O foco do controle da diabetes é o monitoramento do nível de glicose no sangue.

Também são disponibilizados insumos, medicamentos de uso oral e insulinas para controle da glicemia. Para ter acesso aos atendimentos a pessoa deve procurar o centro de saúde mais próximo de casa e fazer um cadastro. Atualmente, cerca de 90 mil diabéticos estão cadastrados na Rede SUS-BH.