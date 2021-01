Belo Horizonte terá neste sábado (2) céu nublado a encoberto, com possiblidade de pancadas de chuvas, raios e rajadas de ventos ocasionais. A previsão metereológica foi divulgada pela Defesa Civil de BH.

Segundo o órgão, a temperatura mínima é de 17º C, com máxima estimada em 26º C. A umidade relativa do ar deverá ficar em torno de 60% na parte da tarde.

A Defesa Civil também divulgou o acumulado de chuva (mm) nas regionais, nas últimas 24 horas. Confira:

Barreiro - 32,6

Centro-Sul - 60,4

Leste - 17,6

Nordeste - 25,4

Noroeste - 74,4

Norte - 12,4

Oeste - 39,0

Pampulha - 32,8

Venda Nova - 34,2