A cidade de Belo Horizonte passa a contar com uma semana dedicada à Prevenção da Depressão. A lei, sancionada pelo prefeito Alexandre Kalil, foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), desta segunda-feira (1º).

Conforme a norma, o período destinado será sempre a 1ª semana do mês de abril, coincidindo com o Dia Mundial da Saúde, que é comemorado no próximo dia 7.

Neste período, devem ser prestadas informações sobre todas as formas de depressão e sobre maneiras para prevenção e tratamento da doença. Ainda conforme a norma, para isso, serão estabelecidas parcerias com universidades, associações e demais entidades da sociedade civil para a organização de debates e palestras sobre o tema.

Além disso, devem ser realizados procedimentos úteis para a detecção da doença, assim como atividades de conscientização e orientação sobre como evitá-la em locais de grande fluxo de pessoas, principalmente em atendimento de postos de saúde e de unidades de pronto atendimento.

