Tire os casacos e as blusas de lã do maleiro, pois o frio chegou a Belo Horizonte. A previsão meteorológica para esta quarta-feira (5) é de temperatura mínima de 13°C ao amanhecer. A sensação térmica, devido aos ventos, pode chegar a 9°C.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horixonte, uma massa de ar frio pós-frontal provocou a queda nas temperaturas na capital nesta semana. Por isso, o órgão municipal emitiu um alerta para baixas temperaturas, válido até as 8h de sexta-feira (7). As recomendações são:

• Hidrate-se muito bem;

• Evite banhos com água muito quente, pois, ressecam ainda mais a pele e, se necessário use hidratante;

• Realize atividades físicas utilizando agasalho;

• Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

• Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.