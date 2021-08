A partir da próxima semana, mais três ruas de Belo Horizonte vão passar a contar com faixas exclusivas de ônibus. A medida, que começa na segunda-feira (23), será válida em horários de pico.

Conforme informou a BHTrans, nos demais horários, as vias estarão liberadas para todos os veículos. A partir de segunda, as faixas serão exclusivas para ônibus na rua Espírito Santo, entre Caetés e avenida do Contorno, no Centro da capital, entre 16h e 19h.

Já na terça-feira (22), a medida será implantada na rua Itajubá, entre Curvelo e avenida do Contorno. A exclusividade será válida entre 6h e 9h30 e das 16h às 19h. Na quarta (25), uma faixa será reservada da rua São Paulo, entre as avenidas Álvares Cabral e Amazonas, entre 16h e 19h.

Ainda segundo a BHTrans, serão mais de 20 km de vias exclusivas operacionais para ônibus. Também haverá ajustes em pontos de embarque e desembarque, além de operações de tráfego em cruzamentos com maior volume de veículos, como forma de garantir o acesso dos coletivos às faixas preferenciais.

As medidas têm o objetivo de melhorar a velocidade do transporte por ônibus na capital. “A implantação traz um ganho de eficiência, reduzindo o tempo de viagem dos usuários. Elas são implantadas com mais rapidez, pois não necessitam de obras físicas, apenas faixas indicativas, placas e pinturas no pavimento”, disse a empresa.

Ajuste em ponto de ônibus

Além das três novas faixas exclusivas, o ponto de ônibus localizado na avenida Cristóvão Colombo, na altura do número 336, entre a avenida Getúlio Bargas e rua Tomé de Souza, será reajustado.

Segundo a BHTrans, um novo ponto será criado 20 metros à frente, próximo à esquina da rua Tomé de Souza. A medida tem objetivo de reduzir o número de linhas por ponto, tornando o embarque mais ágil. Com isso, cada ponto vai passar a atender cinco linhas. Placas indicativas vão informar os usuários sobre a mudança.

Leia mais:

Pessoas de 26 anos recebem primeira dose da vacina contra a Covid neste sábado em BH; veja locais

PBH libera exibição de jogos em bares e permite academias aos domingos; confira o que muda

Estudantes do ensino superior de BH voltam às salas de aula nesta segunda com mudanças; veja regras