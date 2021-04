A Prefeitura de Belo Horizonte ampliará a vacinação contra a Covid-19 na capital. Nesta sexta-feira (2), serão imunizados idosos de 68 anos, completos até 30 de abril. No sábado (3), diferentemente da semana passada, não haverá aplicação das doses.

Conforme a prefeitura, o processo retornará na segunda-feira (5), com o atendimento aos moradores de 67 anos, também completos até o último dia de abril. Confira o cronograma:

68 anos: a partir de sexta-feira, dia 2 de abril (não haverá vacinação no sábado, dia 3, e domingo, dia 4);

a partir de sexta-feira, dia 2 de abril (não haverá vacinação no sábado, dia 3, e domingo, dia 4); 67 anos: a partir de segunda-feira, dia 5 de abril.

O Executivo municipal relembrou que o horário para vacinação é de 7h30 às 16h30 nos centros de saúde e postos fixos (confira os locais neste link). Os postos drive-thru foram ampliados e estão distribuídos em seis estruturas (confira os endereços). O horário de funcionamento é das 8h às 16h30.

Já as nove Unidades de Atendimento 24h não Covid, que estão em funcionamento nas sedes de centros de saúde, estão exclusivas para atendimentos aos casos de baixa e média complexidade não respiratórios e não está sendo feita a aplicação de vacinas. O endereço dos locais está disponível no portal da Prefeitura.

Documentação

Para receber a imunização, o idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Além disso, segundo a prefeitura, todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades.

"O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações. Idosos do público-alvo acamados e com mobilidade reduzida devem se cadastrar no portal da Prefeitura", informou, em nota.

A gestão municipal também informou que, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, todas as doses recebidas a partir da sétima remessa estão sendo utilizadas sem reserva da segunda dose. O Ministério da Saúde garantiu o envio de nova remessa, em tempo hábil, para aplicação da segunda dose.

"A Prefeitura reforça que as vacinas para os públicos contemplados nesta etapa da campanha estão garantidas, não sendo necessário chegar ao local da vacinação antes do horário inicial. E reafirma o compromisso em manter todos os esforços necessários para atender a população com qualidade e segurança", declarou, em nota.

