Belo Horizonte ultrapassou a marca de um milhão de vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da prefeitura divulgado nesta quarta-feira (16). São 1.000.819 pessoas imunizadas, o que representa 49,1% da população. Outras 412.889 tomaram as duas doses, o que corresponde a 18,0% dos moradores da capital mineira.

Os três indicadores que monitoram a pandemia de Covid-19 tiveram queda na cidade e a taxa de transmissão por infectado (RT) caiu pelo terceiro dia consecutivo. O índice começou a semana em 0,94, caiu para 0,93 e chegou a 0,92. Isso significa que cada grupo de cem pessoas contaminadas transmite o vírus para outras 92.

Já a ocupação das terapias intensivas, tanto na rede pública quanto na particular, reduziu de 74,5% para 74,1%. São 1031 leitos disponíveis para o tratamento de casos mais graves do coronavírus com 764 pessoas internadas. Houve também um certo alívio nas vagas de enfermaria exclusivas para tratamento de pacientes infectados: 52,3% contra 53,2% no balanço anterior.

Ainda conforme o levantamento, desde o início da pandemia, 224.976 moradores do município foram infectados e 5.487 não resistiram às complicações da doença e morreram. Atualmente, 7.088 pacientes seguem em acompanhamento médico e 212.401 se recuperaram.