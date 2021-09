Adolescentes de 12 a 17 anos completos, com comorbidades, recebem nesta quarta-feira (8) a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Belo Horizonte. Jovens com deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes também serão imunizados na capital mineira. Há ainda aplicação do reforço em cerca de 21 mil pessoas de 32 anos, que foram vacinadas com a CoronaVac.

Para todos os grupos, o imunizante será aplicado das 8h às 17h, em pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30, em postos de drive-thru. Entre os extras, um novo começou a funcionar nas Faculdades Kennedy e Promove.

Segundo a PBH, as pessoas convocadas devem se vacinar apenas nos pontos listados. Por isso, é preciso checar os endereços, disponibilizados no portal da prefeitura, antes de se deslocar.

O que levar?

Para receber a primeira dose, o adolescente precisa ser residente em BH, ter se cadastrado até o último dia 2 no portal da PBH ou comparecer aos postos e comprovar a condição de saúde. Neste caso, não há garantia de vacinação, mas a situação será analisada pelas equipes.

É preciso apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro. O documento deve conter o número do registro do profissional no respectivo conselho de classe.

Também será preciso levar um documento de identificação e comprovante de residência, não ter recebido outra vacina nos últimos 14 dias nem ter tido a doença com início dos sintomas nos últimos 30. É recomendado ainda que o adolescente apresente o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde.

Segundo orientações da PBH, os adolescentes de 12 a 15 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Já os jovens de 16 e 17 anos não precisam de acompanhante. Todos receberão a Pfizer, única com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para este público.

Já para a segunda dose, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.



Quinta e sexta

Nesta quinta e sexta-feiras, gestantes e puérperas sem comorbidades vão completar o esquema vacinal contra a Covid em BH. Segundo a PBH, só poderão tomar a segunda dose aquelas cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 16 e 17 de setembro.