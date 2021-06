A vacinação da população em geral, por faixa etária, começou nesta segunda-feira (7) em Belo Horizonte. Estão sendo imunizados moradores de 56 a 59 anos sem comorbidades. A meta da prefeitura é aplicar a primeira dose em 96 mil pessoas ao longo da semana. Outros grupos de trabalhadores essenciais também serão protegidos.

Nesta quarta-feira (9) recebe a vacina quem reside na capital e tem 57 anos. O planejamento para quem não tem doenças crônicas segue na sexta-feira (para 56 anos).

Na quinta-feira (10), é a vez dos trabalhadores do transporte público – ônibus e metrô – e dos profissionais da limpeza urbana.

Caminhoneiros cadastrados no site da prefeitura serão vacinados no sábado (12). A estimativa da PBH é proteger 10 mil trabalhadores desses grupos. As pessoas precisam apresentar documento com foto, não ter tomado outra vacina nos últimos 14 dias nem ter apresentado sintomas da Covid no último mês.

Até o momento, 909 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina na capital e mais de 400 mil tomaram o reforço. O grupo contemplado inclui idosos acima dos 60 anos, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, professores, forças de segurança, trabalhadores do transporte aéreo, presos e moradores de rua.