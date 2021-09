Adolescentes de 12 a 17 anos completos até 6 de setembro poderão se vacinar contra a Covid-19 em Belo Horizonte nesta segunda-feira (6). A primeira dose vale para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes.

Adultos com 33 anos também poderão se vacinar nesta segunda, com a segunda dose do imunizante.

A vacinação acontece nos postos de saúde, das 8h às 17h, e nos pontos drive-thru, das 8h às 16h30. A lista de endereços está no site da prefeitura.

Para se imunizar, o adolescente precisa ter feito o cadastro até 2 de setembro e apresentar documentos que comprovam a condição. Exames, receitas, relatórios e prescrições médicas serão aceitos, desde que feitos até 12 meses antes do cadastro. Quem não se cadastrou para receber a vacina deve aguardar a reabertura das inscrições pela PBH.

No caso das pessoas que vão se vacinar com a segunda dose, basta apresentar o cartão que mostra a primeira aplicação da vacina.

As declarações e documentos apresentados pelos adolescentes são de responsabilidade dos responsáveis e do profissional que emitiu o comprovante. Segundo a PBH, o processo passará por auditoria e as informações erradas podem levar a responsabilização administrativa, civil e penal.

