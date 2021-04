A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (12), atenderá aos grupos com idade a partir de 64 anos. A faixa etária começou a ser imunizada na sexta (9). Amanhã também terá início a vacinação contra a gripe.

No sábado (10) a vacinação na capital mineira foi dedicada aos idosos que precisam tomar a segunda dose. Foram vacinados apenas idosos do grupo de 76 e 75 anos, que tomaram a primeira dose do imunizante até 27 de março. Os centros de saúde da capital e postos extras funcionaram das 7h30 às 16h30, enquanto os pontos de drive-thru operaram das 8h às 16h30.

Segundo dados do boletim epidemiológico e assistencial, mais de 393 mil belo-horizontinos foram contemplados com a primeira dose, entre profissionais da saúde, idosos acima de 64 anos e moradores e funcionários de residências inclusivas. Destes grupos, 119 mil receberam o reforço.

Veja os endereços dos pontos drive-thru para vacinação:

- BHTRANS - COP: av. Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis

- Minas Shopping (Doca 3): av. Cristiano Machado, 4000, União

- UFMG - Unidade Administrativa 2 - DAST, Portaria 2: av. Antônio Abrahão Caram, 763, São José

- Corpo de Bombeiros: rua Piauí, 1815, Funcionários

- Boulevard Shopping: entrada pelo estacionamento da rua Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia

- Poeint Barreiro: praça Modestino Sales Barbosa, 50, Flávio Marques Lisboa

Para garantir a vacina, o idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que a pessoa leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações.

Conforme orientação do Ministério da Saúde, todas as unidades enviadas à PBH a partir da sétima remessa são utilizadas sem reserva da segunda dose. A pasta garantiu o envio de novo lote em tempo hábil para aplicação do reforço.

Idosos do público-alvo acamados e com mobilidade reduzida devem se cadastrar no portal da prefeitura (clique aqui).

Gripe

A partir desta segunda-feira, BH inicia vacinação contra a gripe. A meta é vacinar pelo menos 90% do público-alvo na primeira etapa da campanha. Devem ser imunizados crianças de 6 meses, gestantes, puérperas e trabalhadores da área de saúde.

O grupo prioritário foi definido conforme orientação do Ministério da Saúde. A capital tem 86,8 mil unidades disponíveis, e BH ainda vai receber nova remessa da pasta nacional de forma escalonada. “À medida que novas doses forem recebidas, Belo Horizonte irá ampliar os grupos a serem vacinados, respeitando este intervalo”, explicou o subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.