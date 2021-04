Idosos com 62 anos, completos até 30 de abril, recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (20) em Belo Horizonte. Na quinta (22) serão imunizadas as pessoas com 61 anos. A ampliação da campanha de vacinação na capital mineira ocorre por conta do envio de uma nova remessa, feita pelo Ministério da Saúde.

Desde às 7h30 de hoje, os idosos estão recebendo a primeira aplicação na cidade. A imunização segue até 16h30 nos postos fixos e extras, e de 8h às 16h30, nos pontos de drive-thru. Os endereços podem ser conferidos no portal da PBH (clique aqui). O grupo de pessoas com 61 anos também será vacinado nos mesmos endereços e horários, na quinta e na sexta-feira (23).

Na quarta-feira (21), feriado nacional, a imunização será exclusivamente contra a Covid-19, das 7h às 15h30 nos pontos fixos, e das 8h às 15h pelo drive-thru. Para garantir a dose, o idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que a pessoa tenha, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações.

Segundo o município, as nove Unidades 24h, que estão em funcionamento nas sedes de centros de saúde, são exclusivas para atendimentos aos casos de baixa e média complexidade não respiratórios. Nestes locais, não está sendo feita a aplicação de vacinas.

Confira a programação:

62 anos: terça-feira, dia 20 de abril e quarta-feira, dia 21 de abril

61 anos: quinta-feira, dia 22 de abril e sexta-feira, dia 23 de abril

Profissionais da saúde

Já no sábado (24), poderão se vacinar os trabalhadores da saúde de 40 anos ou mais, que foram cadastrados no portal da prefeitura até 23h59 do dia 13 de abril. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as vacinas para o público contemplado nesta fase estão garantidas, não sendo necessário chegar aos locais antes do horário inicial. Os pontos de vacinação serão divulgados em breve.

Para receber a primeira dose do imunizante, o trabalhador de saúde deve cumprir os seguintes requisitos:

ser trabalhador de saúde em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte;

ter preenchido o cadastro para a vacinação de trabalhadores da saúde, de forma válida, até 23h59 de 13 de abril;

ter completado 40 anos ou mais, até 30 de abril de 2021;

não ter recebido vacina contra a Covid-19;

não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 15 dias;

não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Confira aqui quais documentos são necessários para garantir a imunização.

Leia mais:

Volta às aulas: mais de 100 mil alunos poderão retornar atividades presenciais em BH

BH recebe medicamentos do kit intubação nesta segunda, mas estoque ainda não é o ideal

Preso homem suspeito de furtar vacinas contra a Covid-19 de posto de saúde em Montes Claros