Belo-horizontinos de 42 anos, completos até dia 31 de julho, recebem, nesta quarta-feira (14), a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na capital mineira.

O horário de funcionamento dos postos extras e fixos de segunda a sexta será das 7h30 às 16h30, e o drive-thru estará aberto das 8h às 16h30. Já aos sábados é das 7h30 às 14h para postos fixos e extras e das 8h às 14h para drive-thru. Os endereços podem ser vistos aqui.

Na sexta-feira (16), recebem a primeira dose os moradores de BH que tenham 41 anos. Já na quinta (15) e no sábado (17), será a vez dos moradores com 61 e 60 anos receberem a segundo dose do imunizante, respectivamente

Para receber a vacina é necessário ser cidadão residente de BH; apresentar documento de identificação com foto; não ter recebido a vacina contra a Covid-19; não ter recebido qualquer outro imunizante nos últimos 14 dias e não ter tido a doença com início de sintomas nos últimos 30 dias. Já os idosos, que buscam a conclusão do esquema vacinal, devem apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência, documento de identidade e CPF.

A imunização segue nesta semana da seguinte forma:

14 de julho, quarta-feira: pessoas de 42 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

15 de julho, quinta-feira: segunda dose para idosos de 61 anos;

16 de julho, sexta-feira: pessoas de 41 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

17 de julho, sábado: segunda dose para idosos de 60 anos.

Conforme informou a prefeitura, os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística. Além disso, algumas pessoas procuram os pontos de vacinação em data posterior ao chamamento, quando a disponibilização do imunizante para o público específico está mais concentrada em algumas unidades para evitar a perda de doses. Por isso, é preciso ficar atento e sempre checar os locais antes de se deslocar aos endereços.

“As pessoas convocadas devem se vacinar exclusivamente nos locais listados para cada grupo. Os postos estão disponíveis no portal da prefeitura. Caso o usuário compareça em unidades diferentes daquelas definidas, não será realizada a vacinação”, disse, em nota.

Leia mais:

Mais de 8 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas

Anvisa pede alteração na bula de vacinas Janssen e AstraZeneca

Butantan recebe ingrediente para 20 milhões de doses de vacina