Pessoas com 44 anos ou que completarão a idade até 31 de julho podem se vacinar, neste sábado (10), contra a Covid-19. A imunização vai até as 14 horas. A ampliação da campanha foi anunciada na terça-feira (6), e prevê ainda a aplicação do imunizante em cidadãos de 43 e 42 anos na próxima semana.

De acordo com a administração municipal, o horário de funcionamento dos locais de vacinação aos sábados é das 7h30 às 14h para postos fixos e extras e das 8h às 14h para pontos de drive-thru. Os locais de imunização podem ser vistos aqui. Já em dias úteis os postos extras e fixos ficam abertos das 7h30 às 16h30 e os pontos de drive-thru das 8h às 16h30.

Conforme a prefeitura, para receber a dose é necessário ser cidadão residente de BH; apresentar documento de identificação com foto; não ter recebido vacina contra a Covid-19; não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias; e não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.



Já os idosos, que buscam a conclusão do esquema vacinal, devem apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência, documento de identidade e CPF. Confira abaixo a programação para os próximos dias:

10 de julho, sábado: pessoas de 44 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

12 de julho, segunda-feira: pessoas de 43 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

13 de julho, terça-feira: segunda dose para idosos de 62 anos;

14 de julho, quarta-feira: pessoas de 42 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

15 de julho, quinta-feira: segunda dose para idosos de 61 anos.

Por fim, a prefeitura pede que a população fique sempre atenta à atualização dos locais de vacinação e sempre cheque os locais antes de se deslocar aos endereços. Isso porque a definição dos postos é dinâmica, ou seja, passa por alterações diárias por questões de logística para evitar aglomeração do público.

Além disso, ainda segundo o Executivo, algumas pessoas procuram os pontos de vacinação em data posterior ao chamamento da prefeitura, quando a disponibilização do imunizante para o público específico está mais concentrada em algumas unidades para evitar a perda de doses.

"As pessoas convocadas devem se vacinar exclusivamente nos locais listados para cada grupo. Os postos estão disponíveis no portal da prefeitura. Caso o usuário compareça em unidades diferentes daquelas definidas, não será realizada a vacinação", informou, em nota.

