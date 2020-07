Belo Horizonte vai ganhar 23 centros comunitários de referência em favelas e aglomerados para o enfrentamento da Covid-19. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde, que confirmou o credenciamento inicial de 57 unidades em todo o país. A ideia é oferecer um primeiro atendimento a moradores com sintomas leves e suspeita de infecção pela doença (ou por síndrome gripal); triagem avançada e encaminhamento. E liberar a capacidade de atendimento de rede de atenção primária nestes locais para as demandas de rotina - exames pré-natais, saúde infantil e acompanhamento a pessoas com doenças crônicas.

De acordo com as diretrizes do ministério, os locais escolhidos devem contar com pelo menos quatro salas - uma para acolhimento, outra para isolamento dos pacientes sintomáticos respiratórios, e mais duas salas para os consultórios médico e de enfermagem. Os recursos para custeio das unidades serão repassados pela pasta à Prefeitura de BH, que supervisionará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a gestão dos centros. Eles devem ser integrados às plataformas nacionais de registros de casos.

Cinco dos centros serão do tipo 2, para comunidades até 20 mil habitantes. Os demais; do tipo 1, com população superior a 20 mil habitantes.