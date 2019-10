Um esquema especial de trânsito foi montado pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) no entorno do terminal rodoviário da capital para o feriado de Nossa Senhora Aparecida. As intervenções começam nesta sexta-feira (11) e vão até a segunda (14), na região Central.

Segundo a empresa, a operação vai garantir a chegada e saída das pessoas à rodoviária, além de uma área de estocagem para os ônibus rodoviários ao longo da avenida do Contorno.

Agentes vão monitorar, fiscalizar e e orientar o tráfego na região e nos principais acessos ao terminal ao longo de todo o fim de semana. Além disso, faixas foram colocadas nas proximidades e a BHTrans também alerta os motoristas para a sinalização implantada. O trânsito já está lento no local no início da noite desta sexta-feira (11).

18h40 Operação Rodoviária - Trânsito com sentido único na Rua dos Carijós entre a Rua Rio Grande do Sul e a Av. Do contorno. https://t.co/VI2Alq4gRo pic.twitter.com/MvMpjCdMs0 — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) October 11, 2019

Confira as mudanças:

Plano de saída

Proibição de estacionamento

- Rua Rio Grande do Sul, entre avenida do Contorno e rua dos Tupinambás (somente lado direito);



- Rua Saturnino de Brito, em toda a extensão, no sentido da via (lado direito), com desativação de carga e descarga;



- Rua Paulo de Frontin, entre rua Acre e rua dos Guaranis, no sentido da via lado direito).

Fechamentos operacionais

- Rua Paulo de Frontin com avenida Olegário Maciel, sob o viaduto B;



- Rua Paulo de Frontin com rua Acre, somente trânsito local;



- Rua Paulo de Frontin com rua dos Guaranis (com saída para a rua dos Caetés), permitindo a saída do estacionamento;



- Rua dos Caetés com avenida do Contorno, canalização, criando direita livre;



- Viaduto B, fechamento alça da rua dos Caetés;



- Canalização de saída do estacionamento superior para acesso à rua dos Guaranis e/ou plataforma inferior e veículos vindos da plataforma superior para passagem pelo estacionamento inferior/ contra-fluxo na rua Paulo de Frontin. Essa saída em direção à rua 21 de Abril será a mesma para veículos que acessarem o estacionamento inferior e taxistas.

Plano de chegada

- Na avenida Olegário Maciel com rua dos Caetés, vindo do viaduto B, alça avenida Pedro II, será feito bloqueio operacional com desvio via rua dos Carijós, somente para ônibus rodoviário, com o objetivo de evitar que não respeitem a fila de desembarque.



- Na rua dos Caetés com rua dos Guaranis, ônibus rodoviário vindo do viaduto B – alça avenida Antônio Carlos deverá mudar de faixa (abertura da mureta do viaduto – alça avenida Pedro II), com o objetivo de acessar a avenida do Contorno para a fila de desembarque. Caso efetuado o fechamento na avenida Olegário Maciel com rua dos Caetés (descrito acima), esses ônibus deverão seguir na avenida e convergir à direita, acessando a rua dos Carijós até a avenida do Contorno.



- Avenida do Contorno com rua 21 de Abril, os agentes devem garantir a fluidez na avenida do Contorno, em ambos os sentidos.



- Na rua Paulo de Frontin com avenida Olegário Maciel serão priorizados o trânsito da rua Paulo de Frontin, devido ao grande número de ônibus com intenção de acessar a área de desembarque. Também serão ordenar os acessos à rodoviária, permitindo apenas ônibus e táxi. Os veículos que não queiram acessar a rodoviária deverão seguir pela avenida Olegário Maciel.



- Rua Paulo de Frontin, entre avenida Olegário Maciel e rua Acre, acesso somente trânsito local.



- Ônibus “Rodoviária Desembarque” serão estocados na faixa à esquerda da avenida do Contorno (junto à mureta do Ribeirão Arrudas), preservando as conversões à esquerda na rua Rio Grande do Sul (mão inglesa) e rua dos Caetés, acesso para Corpo de Bombeiros e Restaurante Popular.



- É de fundamental importância a priorização de saída de veículos da rodoviária (táxi e ônibus) devido inclusive à poluição provocada pelos escapamentos e a geração de novas vagas para o embarque de táxi e o desembarque de passageiros dos ônibus.

Fila de táxi

Em função da grande demanda nos dias da chegada, a fila seguirá para a rua Acre pela rua dos Caetés, avenida Olegário Maciel, rua dos Tamoios, rua Rio Grande do Sul até no máximo a esquina com rua dos Tupinambás. Dentro da plataforma de desembarque, a operação de táxi será efetuada por duas filas, diminuindo o tempo de embarque.

Mais informações sobre o serviço de transporte podem ser obtidas no site.