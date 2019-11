Passageiros do transporte coletivo devem ficar atentos para as alterações nos pontos de linhas de ônibus na avenida Amazonas, entre a rua Paracatu e a avenida do Contorno, no Santo Agostinho, na região Centro-Sul da capital, que passam a valer nesta quarta-feira (20).

De acordo com a BHTrans, as mudanças foram sinalizadas por meio de adesivos colocados nessa segunda-feira (18), além de folhetos e peças gráficas produzidos para impressão e envio via WhatsApp.

Ainda segundo a empresa de transporte, o objetivo da modificação é agilizar o embarque e o desembarque nos pontos, diminuindo o tempo de viagem e melhorando a regularidade das linhas.

Veja abaixo as linhas que sofrerão alterações:

30 (Estação Diamante/Centro - Paradora)

32 (Estação Barreiro/Centro – via Tamoios)

33 (Estação Barreiro/Centro – Hospitais)

35 (Estação Barreiro/Centro – domingos e feriados)

1145 (Bairro das Indústrias)

1404A (Palmeiras/Alípio de Melo)

1404C (Palmeiras/São Salvador)

1502 (Vista Alegre/Guarani)

1505 (Alto dos Pinheiros/Tupi)

1509 (Califórnia/Tupi)

1510 (Madre Gertrudes/Providencia)

2033 (Betânia/Centro)

2034 (Conjunto Betania/Centro)

2035 (Bairro das Indústrias/Centro)

2104 (Nova Gameleira/BH Shopping)

3029 (Regina/Centro)

3054 (Milionários/Centro)

4031 (Santa Maria/Hospitais)

4201 (Alto Caiçara/Nova Cintra)

5203 (Castelo/Estrela do Oriente)

5250 (Estação Pampulha/Betânia)

5401 (São Luiz/Dom Cabral)

9202 (Pompéia/Jardim América)

9204 (Santa Efigênia/Estoril)

9205 (Nova Vista/Nova Cintra)

9211 (Caetano Furquim/Havaí)

9214 (Caetano Furquim/Havai – via Alto Havai)

9414 (Santa Inês/João Pinheiro).