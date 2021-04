A reabertura do comércio não essencial em Belo Horizonte levou a BHTrans a criar oito linhas de ônibus que vão ligar os bairros diretamente ao Centro da capital, sem passar pelas estações de integração do Move, a partir de quinta-feira (22). A ideia é reduzir a circulação de pessoas nas plataformas.

A operação emergencial será realizada no horário de pico da manhã, das 4h às 7h50. De acordo com a empresa que gerencia o transporte e o trânsito na metrópole, serão 34 viagens diretas.

Inicialmente, serão atendidos os bairros Independência, Águas Claras e Vila Pinho (todos na região do Barreiro), Monte Azul e Conjunto Paulo VI (Norte), Céu Azul, Rio Branco, Jardim Leblon, Mantiqueira, Nova York e Jardim dos Comerciários (Venda Nova).

Ainda segundo a BHTrans, as novas linhas terão o mesmo itinerário e pontos de embarque das alimentadoras que já atendem às comunidades. De lá, seguirão sem parada até o Centro da cidade.

As paradas serão apenas na avenida Amazonas e nas ruas São Paulo e Caetés. Não haverá operação especial no retorno dos ônibus aos bairros.

Confira a relação das linhas por regional:

• Barreiro - 3011 (linhas de origem 311 e 330) e 3020 (linha de origem 302)

• São Gabriel - 7015 (linha de origem 715) e 8015 (linha de origem 815)

• Pampulha - 6014 (linha de origem 614) e 6018 (linha de origem 618)

• Venda Nova - 6032 (linha de origem 627) e 6034 (linha de origem 634)

Informações sobre os quadros de horários e os itinerários das linhas podem ser consultadas, a partir desta quarta-feira (21), neste link e no aplicativo SIU Mobile. Os usuários também serão informados por meio de cartazes afixados nos pontos de embarque e desembarque das linhas.

O valor da passagem será de R$ 4,50, com integração com o metrô e outras linhas do transporte público.

Reforço

As linhas alimentadoras já existentes continuarão operando normalmente, mas com reforço, informou a BHTrans.

O metrô da capital também anunciou a ampliação do serviço por conta da reabertura do comércio não essencial. A partir de quinta-feira, a operação será retomada até as 23h, nas 19 estações do modal.

