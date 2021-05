A BHTrans e o Sindicato das Empresas de Transporte de Belo Horizonte (Setra-BH) anunciaram a circulação de mais uma linha direta da região de Venda Nova para reforçar o transporte coletivo de Belo Horizonte a partir desta quarta-feira (5). A linha 6017 Piratininga via Rio Branco/Centro terá duas viagens do bairro Piratininga para o Centro, às 5h26 e 6h50.

O Setra-BH afirmou que a medida é provisória e foi implantada com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas nas estações de integração da capital e a ocupação dos ônibus nesse período de enfrentamento à pandemia de Covid-19.“Não será admitido número de passageiros superior ao determinado pelo Decreto 17.362, de 22 de maio de 2020".

A nova linha terá o mesmo itinerário e pontos de embarque da alimentadora 617 Estação Pampulha/ Piratininga via Rio Branco, exclusivamente dentro dos bairros, e seguirá de forma expressa até a região Central da capital. Os pontos de desembarque serão apenas no Centro, na rua Caetés.

O Setra-BH informou que a operação dessa e de todas as novas linhas será realizada apenas nos dias úteis, no atendimento do pico manhã. Todas as partidas acontecem fora das estações e desembarque no Centro. A tarifa para todas essas linhas será de R$ 4,50.

As informações sobre quadros de horários e itinerários das novas linhas podem ser consultadas na página da BHTrans ou no aplicativo SIU-Mobile

Serviço:

Linha 6017 - Piratininga via Rio Branco/Centro

Viagens diretas para o Centro em dias úteis e nos horários:

Dias úteis: 5h26 6h50

Embarque: Rua Zélia, 227 com embarques no sentido bairro/centro, nos

pontos da linha 617 até a Rua São Pedro do Avaí, 251.

Desembarque no Centro: Rua dos Caetés, 619 (Entre Av. Afonso Pena e Rua São Paulo) Rua dos Caetés, 487 (Entre Rua São Paulo e Rua Rio de Janeiro)

Horários e linhas diretas bairro-Centro:

Linha 3020 (Águas Claras-Vila Pinho/Centro)

Dias úteis: 5h00, 5h10, 6h45 e 6h55

Embarque no Bairro: Av. Perimetral, 1.800

Desembarque no Centro: Av. Amazonas, 709 (Entre Rua dos Tupis e Rua São Paulo) Av. Amazonas, 281 (Praça Sete)

Linha 3011 (Independência/Centro)

Dias úteis: 4h10, 4h40, 5h10, 5h40, 6h10 e 6h40

Embarque no Bairro: Rua Maria Antonieta Ferreira, 30

Desembarque no Centro: Av. Amazonas, 709 (Entre Rua dos Tupis e Rua São Paulo) Av. Amazonas, 281 (Praça Sete)

Linha 8015 (Conjunto Paulo VI/Centro)

Dias úteis: 4h00; 4h30, 5h40; 6h10, 7h20 e 7h50

Embarque no Bairro: Rua das Almas, 122

Desembarque no Centro: Rua São Paulo, 190 (Entre Rua Guaicurus e Santos Dumont) Rua dos Caetés, 375 (Entre Rua Rio de Janeiro e Rua Espirito Santo)

Linha 7015 (Monte Azul/Centro)

Dias úteis: 5h00, 5h20, 5h40, 6h10, 6h30 e 6h50

Embarque no Bairro: Rua Terezinha de Almeida, 68

Desembarque no Centro: Rua São Paulo, 190 (Entre Rua Guaicurus e Av. Santos Dumont) / Rua dos Caetés, 375 (Entre Rua Rio de Janeiro e Rua Espirito Santo)

Linha 6014 (Céu Azul/Centro)

Dias úteis: 5h05 e 6h56

Embarque no Bairro: Rua Elpídio Pereira Pires, 56

Desembarque no Centro: Rua dos Caetés, 619 (entre Av. Afonso Pena e Rua São Paulo) / Rua dos Caetés, 375 (Entre Rua Rio de Janeiro e Rua Espírito Santo)

Linha 6018 (Rio Branco Via Jardim Leblon/Centro)

Dias úteis: 5h30, 6h30 e 7h30

Embarque no Bairro: Rua Manoel Augusto de Almeida, 60

Desembarque no Centro: Rua dos Caetés, 619 (entre Av. Afonso Pena e Rua São Paulo) /Rua dos Caetés, 487 (entre Rua São Paulo e Rua Rio de Janeiro)

Linha 6034 (Nova York Via Jardim dos Comerciários/Centro)

Dias úteis: 5h36, 6h06, 6h54 e 7h40

Embarque no Bairro: Av. Oceano Atlântico, 332

Desembarque no Centro: Rua dos Caetés, 619 (entre Av. Afonso Pena e Rua São Paulo) / Rua dos Caetés, 487 (entre Rua São Paulo e Rua Rio de Janeiro)

Linha 6032 (Mantiqueira/Centro)

Dias úteis: 5h30, 6h30 e 7h30

Embarque no Bairro: Rua Sessenta e Oito, 376

Desembarque no Centro: Rua dos Caetés, 619 (entre Av. Afonso Pena e Rua São Paulo) / Rua dos Caetés, 487 (entre Rua São Paulo e Rua Rio de Janeiro)

