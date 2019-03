Ruas de diversas regiões da capital tiveram o sentido de circulação alterado pela BHTrans, que divulgou as ações nesta terça-feira (12) no Diário Oficial do Município (DOM). Há modificações em bairros como Sion, na região Centro-Sul, Padre Eustáquio, na Noroeste, e Lindéia, na região do Barreiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, as mudanças foram acertadas após a realização de estudos técnicos, que buscam reorganizar a circulação de trânsito, gerando maior segurança e fluidez no uso das vias.

Veja:

Alto dos Pinheiros (Noroeste)

- Rua Marquês de Lavradio, entre rua Bueno do Prado e rua Frei Luiz de Souza, de mão dupla, passou a operar em mão única direcional neste sentido;

Carlos Prates (Noroeste)

- Rua Uberlândia, entre rua Padre Eustáquio e av. Nossa Senhora de Fátima, de mão dupla, passou a operar em mão única direcional neste sentido;

Vila Cafezal (Centro-Sul)

- Rua Nossa Senhora de Fátima, entre av. do Cardoso e rua Serenata, de mão dupla, passou a operar em mão única direcional neste sentido;

- Rua Bandonion entre rua Serenata e av. do Cardoso, de mão dupla, passou a operar em mão única direcional neste sentido;

Padre Eustáquio (Noroeste)

- Rua Rio Pomba, entre rua Vila Rica e rua Coronel Júlio Murta, de mão dupla, passou a operar em mão única direcional neste sentido;

Sion (Centro-Sul)

- Rua Rubim, entre av. do Uruguai e rua Miradouro, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido;

Lindéia (Barreiro)

- Rua Viva Carvalho, entre Manjericão e rua Rore Carvalho, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido;

Palmares (Nordeste)

- Rua Jorge Angel Livraga, entre rua Contorno e rua José Cleto, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido;

- Rua Cláudio Gomes de Souza, entre rua José Cleto e rua Contorno, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido;

- Rua Severina Claudina Machado, entre rua Pastor Achilles Barbosa e rua Conceição Vidigal Paulucci, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido;

Santa Efigênia (Leste)

- Rua Itabirito, entre rua Fluorina e rua João Gomes, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido.