A BHTrans inaugurou nesta quinta-feira (20) duas faixas exclusivas para ônibus nas ruas Niquelina e Domingos Vieira, nos bairros Paraíso e Santa Efigênia, respectivamente. Segundo o órgão, as novas faixas fazem parte de uma série de ações na infraestrutura das vias da cidade e têm o objetivo de “melhorar a velocidade do transporte coletivo por ônibus” e mais agilidade para os usuários.

Segundo a empresa que controla o trânsito na capital, o horário de funcionamento das novas pistas será das 6h às 9h e das 16h às 19h, em dias úteis. O trânsito está liberado para demais veículos fora desse período. A assessoria do órgão esclarece que a autuação e aplicação de multa é competência da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Ainda de acordo com a empresa, para sinalizar as novas pistas foram fixadas placas, faixas de pano e pintura no asfalto nas entradas e interseções das vias.

Na rua Niquelina, são contemplados oito pontos de embarque e desembarque e 16 linhas. Na Domingos Vieira, dois pontos de embarque e desembarque, e oito linhas de ônibus.

Com essa inauguração, são, ao todo, cinco locais com novas pistas exclusivas em BH. No mês passado, foram inauguradas novas faixas nas ruas Espirito Santo, Itajubá e São Paulo. A BHTrans esclarece que as pistas exclusivas “são implantadas com mais rapidez, pois não necessitam de obras físicas, apenas faixas indicativas, placas e pinturas no pavimento”.

Atualmente, BH tem cerca de 47 km de pistas exclusivas ou preferenciais para coletivos. Com as mudanças, espera-se chegar a 120 km de faixas desse tipo por toda a cidade. A expectativa é de redução no tempo dos deslocamentos, aumentando em até 20% a velocidade operacional dos coletivos. O projeto faz parte do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob-BH).

Leia mais:

Arsae-MG contrata consultoria para avaliar sistema de água e esgoto em 35 cidades mineiras