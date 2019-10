A BHTrans montou uma operação especial para fiscalizar a presença de cobradores nos ônibus de Belo Horizonte. Desde terça-feira (1º), conforme determinação do prefeito Alexandre Kalil, os agentes de bordo são obrigatórios nos horários de pico, nos coletivos que circulam na cidade. A exceção fica por conta das linhas do Move.



O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-BH) garantiu que contratou 501 cobradores, mas, de acordo com a empresa que gerencia o trânsito em BH, apenas 190 começaram a trabalhar. Os demais estão sendo treinados e, nos próximos dias, também devem começar a trabalhar nos coletivos.



Os novos profissionais serão distribuídos em 50 linhas - atualmente a capital conta com 333 linhas.



Operação



Bairro Olhos d'Água foi um dos escolhidos para receber a operação



Nesta manhã, equipes da BHTrans se espalharam em vários pontos da cidade para verificar a situação de seis linhas. À tarde, os agentes vão se deslocar para outros locais para conferir se as empresas estão cumprindo a lei. Em nota, o Setra garantiu que está acatando as normas.



Além das fiscalizações, a BHTrans também vai exigir um relatório semanal para comprovar a permanência dos cobradores e as linhas onde estarão operando. A multa para as concessionárias que não tiverem os agentes de bordo dentro dos coletivos é de R$ 688,51, e a BHTrans ainda não divulgou quantas punições foram aplicadas. No primeiro semestre deste ano, 5.098 multas foram lavradas. No ano passado, foram 9.306.



Diariamente, 2.873 coletivos circulam na capital mineira e, juntos, transportam 1.4 milhão de passageiros.

