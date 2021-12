Neste domingo (12), a partir das 13h30, a BHTrans realizará alterações no transporte coletivo e no trânsito no entorno do Mineirão em função do jogo entre Atlético-MG x Athletico-PR, às 17h30, válido pela final da Copa do Brasil.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ,o sentido de circulação será invertido na avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Cel. Oscar Paschoal e C. Nesse trecho, ambas as pistas irão operar no sentido avenida Antônio Carlos / Orla da Lagoa, facilitando o acesso ao estacionamento.

Será disponibilizada aos torcedores a linha 55 (MOVE Mineirão), saindo da Estação Rio de Janeiro (Plataforma 1B – avenida Santos Dumont), sentido Praça da Estação. O ônibus começa a operar a partir das 14h30, saindo com intervalos de 15 minutos. A última viagem para o estádio sai da estação às 17h. Na volta, a linha partirá do Mineirão conforme a demanda, a partir das 19h30.

A linha 55 (MOVE Mineirão) contará com embarque e desembarque no canteiro central e ao longo da avenida Presidente Antônio Carlos. Na região do estádio, os torcedores desembarcarão próximo ao portão Norte, na rua Rebelo Horta. Após a partida, os ônibus sairão do Mineirão na avenida C.

Segundo a PBH, agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, PMMG e Guarda Municipal) farão o monitoramento e sinalização do trânsito na região.

