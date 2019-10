Um biólogo do Aquário da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte (FZB-BH) é investigado pela Polícia Federal por enviar para exterior, ilegalmente, ovos de peixes em extinção. Por causa da suspeita, a corporação deflagrou, na manhã desta terça-feira (1º), a operação KILLIFISH, para combater crimes de contrabando, peculato e crime contra o meio ambiente.

A Justiça federal determinou o afastamento do servidor público pelo período mínimo de um ano. O contrabando, de acordo com a PF, era enviado para pesquisadores de peixes da família Rivulidae (Rivulídeos), popularmente conhecidas por Killifish ou “peixes anuais”, e também colecionadores dos seguintes países: Estados Unidos, Alemanha, Bulgária, Malásia, Hungria, Rússia, Equador, República Tcheca, China, Grã-Bretanha, Argentina e Escócia.

Para coibir o crime, a Justiça expediu cinco mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos, nesta manhã, em Belo Horizonte e Contagem, na Grande BH; em São Paulo e São Vicente, cidades paulistas, além de Duque de Caxias, que fica no Rio de Janeiro. Durante a ação, foram encontrados diversos aquários nas residências de alguns envolvidos, contendo centenas de peixes; além de ovos acondicionados para futura remessa.

Ninguém foi preso, mas a PF lavrou dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). A FZB-BH foi procurado pela reportagem do Hoje em Dia, mas ainda não se pronunciou sobre a operação.

KILLIFISH

Conforme as investigações, a unidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que fica no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, apreendeu, entre janeiro de 2018 a abril de 2019, 32 objetos postais, contendo ovos de peixes, sem a devida licença de exportação expedida pelo Ibama.

As postagens foram remetidas de agências situadas em Contagem e BH e tinham como destino diversos países da Europa, América do Norte e Ásia. "No mesmo período e em fiscalizações semelhantes, o Ibama apreendeu mais cinco objetos postados em agência situadas em São Vicente/SP e dois objetos postados em agências de Duque de Caxias/RJ, sem licença de exportação expedida pelo IBAMA", explicou a PF, em nota.

Todos tinham o mesmo material: ovos de Killifish de diversas espécies. Apesar de as encomendas conterem dados de remetente falsos, a fiscalização do Ibama conseguiu identificar os reais destinatários, que residem no exterior.

A PF informou que irá instaurar 12 inquéritos policiais distintos, separados por país de destino das postagens, para apurar a suposta prática do crime de contrabando e contra o meio ambiente em razão dessas remessas. "Para tais apurações, serão requeridas as oitivas dos investigados, por meio de pedidos de cooperação jurídica internacional", informou.

Além da Polícia Federal, participaram da operação o Ibama, a Guarda Civil Municipal de BH, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Fish and Wildlife Service (FWS), que é a polícia ambiental norte-americana. A pedido da polícia, a FWS realizou entrevistas, nos Estados Unidos, com quatro destinatários de ovos de peixes que residem naquele país.