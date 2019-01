A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, que conta com um acervo de 400 mil títulos, teve que interromper o serviço de empréstimos de livros nesta quinta-feira (3), devido à falta de funcionários, já que a grande maioria dos servidores do local foi exonerada. Por enquanto, o prédio só estará disponível para a devolução de livros. Ainda não há previsão de quando os empréstimos voltarão a ser disponibilizados.

No momento, somente um funcionário continua trabalhando no local recebendo os livros devolvidos. Ao todo, são três andares destinados ao empréstimo no prédio localizado na rua da Bahia, no entorno da praça da Liberdade. Já no prédio anexo, que também integra a biblioteca, onde ficam os livros infanto-juvenis, o serviço de empréstimos continua funcionando normalmente, porque o setor conta com a ajuda de alguns estagiários.

Cerca de 400 livros são emprestados para os moradores de Belo Horizonte a cada semana, de acordo com o controle de empréstimos e devoluções. Ao todo, a instituição fornece 1.600 empréstimos de livros por mês. Este número fica mais alto justamente no mês de janeiro, além de dezembro e julho, que são os períodos de férias dos estudantes.

A assessoria do governo de Minas, que executou as exonerações, foi procurada pela reportagem, mas ainda não se posicionou sobre a interrupção no serviço da biblioteca.

