O trânsito no Centro de Belo Horizonte é complicado na manhã desta sexta-feira (29) de Black Friday. Muitas lojas de eletrodomésticos abriram as portas às 6h, quando normalmente o horário de início de atendimento é às 9h. A BHTrans preparou operação especial nas proximidades das áreas comerciais e shoppings.

09h32 Trânsito intenso nas vias do entorno do Mercado Central. Nossa equipe está monitorando. pic.twitter.com/iLsjGu4pOX — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) 29 de novembro de 2019

09h28 Trânsito está lento na região da Rodoviária sentido bairro/centro. pic.twitter.com/yoHacPX78R — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) 29 de novembro de 2019

Por volta de 9h, já havia muitos carros na rua Curitiba, no hipercentro da Capital. Às 9h30, o fluxo de veículo era intenso perto do Mercado Central. Lentidão também no entorno da Rodoviária, segundo informações divulgadas no Twitter da BHTrans.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, PMMG e Guarda Municipal monitoraram o tráfego de veículos e pedestres. Câmeras do Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) também auxiliam na operação em trechos estratégicos das vias.

Operação

Região Centro-Sul: Pátio Savassi, Shopping Cidade, Diamond Mall, BH Shopping, Shopping Ponteio, shoppings populares da área central, centro comercial da Savassi, Barro Preto e Mercado Central

Região Leste: Shopping Boulevard

Região Nordeste: Minas Shopping

Região Noroeste: Shopping Del Rey

Região Norte: Shopping Estação BH

Região Venda Nova: Centro comercial de Venda Nova

Região Barreiro: Via Shopping e centro comercial do Barreiro

Região Oeste: Centro comercial dos bairros Buritis, Gutierrez, Betânia e Salgado Filho

* Fonte: PBH

