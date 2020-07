Dois meses após a instalação das barreiras sanitárias nas vias de Belo Horizonte, as blitze contra a Covid-19 foram ampliadas e, agora, estão presentes em algumas estações de ônibus da capital. Nesta segunda-feira (20), a Estação Diamante, no Barreiro, recebeu ações que visam a ajudar no combate à pandemia.

Servidores da Secretaria de Saúde (SMSA) medem a temperatura dos passageiros e aplicam um questionário para evitar que pessoas possivelmente infectadas circulem pelo local. Desde a semana passada, as estações São Gabriel e Pampulha também contam com as medidas.

De acordo com a SMSA, os locais foram escolhidos pelo fluxo diário de pessoas. Além das estações, as barreiras também continuam operando em algumas entradas e saídas da metrópole.

Desde meados de maio, quando as blitze foram iniciadas, 945.652 pessoas foram avaliadas. Ao todo, 2.371 apresentaram algum sintoma da Covid-19 e foram encaminhadas a unidades de saúde.

Segurança

Abordado nesta manhã enquanto passava pela Estação São Gabriel, o aposentado Paulo Justino da Silva, de 50 anos, aprovou a iniciativa. Integrante do grupo de risco do novo coronavírus, ele destacou que a medida é mais um reforço para diminuir a transmissão da doença, principalmente no transporte coletivo.

"É muito valioso porque tem gente que não está obedecendo o isolamento social e colocando outras pessoas em risco", declarou. A zeladora Dalva Bernardo, de 57 anos, também elogiou a presença das barreiras nas estações. "Me sinto mais segura ao pegar o ônibus", disse.

Confira a localização das barreiras sanitárias nesta segunda:

1 - Av. Amazonas, próximo ao viaduto do Anel Rodoviário

2 - Av. Nossa Senhora do Carmo, no trecho do Belvedere

3 - Av. dos Andradas, no trecho entre a Rua Itaguá e Rua Itamar

4 - Av. Cristiano Machado, próximo à Rua das Guabirobas

5 - Av. José Cândido da Silveira, no trecho entre a MG-05 e Rua José Moreira Barbosa

6 - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, próximo à Rua Conde Pereira Carneiro

7 - Av. Dom Pedro I, próximo à Rua Bernardo Ferreira da Cruz

8 - Estação São Gabriel

9 - Estação Pampulha

10 - Estação Diamante