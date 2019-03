Ainda que muita gente não perceba, o Canaval sequer existe sem as centenas de profissionais que atuam nos bastidores da folia e mal conseguem curtir a festa momesca. Neste domingo (10), porém, produtores, técnicos de som, roadies, faxineiros e inúmeros trabalhadores do Carnaval se reúnem no bloco "É isso mesmo, produção?", com concentração na avenida Brasil, na esquina com a rua Domingos Vieira, no bairro Santa Efigênia.

Em sua quarta edição, o bloco conta com discotecagem do DJs Yuga, Palomita e Cateb, sem auxílio de bateria. A ideia é, ao invés de desfilar pelas ruas ao som de uma grande orquestra percussiva, aproveitar os últimos momentos do Carnaval em uma pequena confraternização numa das esquinas mais emblemáticas da cidade, numa festa feita especialmente para quem praticamente não pode se divertir durante todo o Carnaval.

Para animar os foliões, foram montadas duas piscinas de plástico na rua, além de uma oficina de maquiagem e gitter. A concentração da festa começou às 14h e tem previsão de ir até às 20h, segundo a liberação da Belotur.

Para a produtora Ayumi Takizawa, que neste ano produziu o Carnaval da Serraria Souza Pinto e o desfile da Banda Mole, entre outras festas carnavalescas, este domingo é a chance de os trabalhadores da folia sentirem o gostinho da diversão, sem obrigações de trabalho.

"Depois de ver todo mundo se divertindo, a gente queria ter um tempinho para a gente. É legal porque encontramos todo mundo que fortalece o Carnaval e só agora está curtindo", disse Ayumi.

Renata Almeida e Flávia Cartacho

A produtora cultural Renata Almeida, responsável pela produção de todos os palcos da Belotur, além do Bloco da Calixto, lembra que o Carnaval começa a ser planejado um ano antes da festa. A folia de 2020, inclusive, já começou a ser traçada, mesmo antes do término das festividades deste ano.

"O legal aqui é que o bloco não tem dono. É de todo mundo que trabalha demais no Carnaval. Muita gente não sabe, mas já começamos os estudos para saber o que deu certo nesse ano em termos de estrutura, logística, som. É um trabalho duro. Merecemos ao menos um dia de folia", disse Renata.

