Casados, solteiros, desquitados, amantes e até chifrudos, o bloco “É o Amô”, com os clássicos e atuais sucessos do sertanejo nacional, sacudiu a região da Pampulha.

Acostumada a grandes jogos de futebol e shows, o Mineirão mais uma vez foi cenário da festa, que começou na avenida Abraão Caram, no bairro São Luiz.

Por volta das 17h, o som pulsou nas inúmeras e potentes caixas do trio elétrico Titan. E foi ao som de “Evidências”, clássico de Chitãozinho e Xororó que o Bloco mais casamenteiro de Belo Horizonte começou a encantar o público.

Casamenteiro, porque, assim como no ano passado, um casal ‘disse sim’ ao amor bem no meio do desfile do bloco.

O Marco Aurélio pediu a Maria em casamento, e com milhares de testemunhas a foliã disse o sim mais importante da vida do companheiro.

A batida apaixonante do “É o Amô” contagiou os foliões, que não esconderam o gosto pelo bloco. “Músicas excelentes, dá pra curtir bem, de boa e junto com os amigos. Tá bem legal”, disse Leonardo Romero, 40.

E Leonardo estava acompanhado por quatro amigas, uma delas, Camila Silva, de 30 anos, que veio de Matozinhos curtir o Carnaval de BH. “É bacana demais, muito animado. O som é ótimo. A festa é linda”, comemorou.

Segurança

Os organizadores sairiam com o trio pela pista da direita na avenida Abraão Caran. No entanto, por causa de barreiras no trânsito na esquina com a avenida Coronel Oscar Paschoal, os responsáveis preferiram alterar a via do desfile em prol da segurança.



