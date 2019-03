O Carnaval não acabou para centenas de pessoas que se concentram em frente ao bloco “Acorda, amor”, na manhã desta quarta-feira de Cinzas (6), na Praça Guaraci, no bairro São Geraldo, na região Leste da capital.

O bloco, criado em 2017, homenageia o cantor e compositor Chico Buarque, com repertório voltado em sua totalidade à obra do artista. A bateria é composta por 80 participantes.

As irmãs Regina, de 73 anos, e Glória Torres, de 72, vieram encerrar o Carnaval que, segundo elas, começou às 4 da manhã de sábado (2), na apresentação do Então, Brilha. As aposentadas, moradoras de Montes Claros, no Norte de Minas, e de Goiânia, Goiás, respectivamente, são fãs da festa.

“Fomos em vários blocos, todos os dias”, contou Regina. Nessa terça, elas acompanharam o casamento do sobrinho, que ocorreu durante o bloco Juventude Bronzeada.

