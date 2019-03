As ruas de Belo Horizonte foram o palco escolhido pelos Baianeiros para gravar o primeiro DVD da banda. Composta por Daniel Maestri e Lelo Lobão (ex-baixista do Chiclete com Banana), a banda leva o trio elétrico para as ruas de BH pelo quarto ano consecutivo. No Carnaval 2019, o Baianeiros desfilou pela segunda vez. No domingo, segundo a organização, mais de 500 mil pessoas acompanharam o cortejo no bairro Castelo, na região da Pampulha.

Nesta terça-feira (5), o bloco conta com a presença de Alexandre Peixe no trio. O músico está participando pela primeira vez de um bloco de rua na folia de BH. “O movimento do Carnaval de rua em Belo Horizonte é um fenômeno que tem eclodido em outras capitais. É lindo de se ver”, comenta Peixe.

Na capital, Alexandre participa de eventos particulares. “Aguardo o convite para vir no Carnaval de rua”, disse ao Hoje em Dia. Tradicionalmente, o Baianeiros desfilava na terça-feira, no bairro Buritis. Entretanto, devido ao crescimento do bloco, a partir deste ano, o cortejo será feito na Savassi. O DVD da banda ainda não tem data para ser lançado. O disco vai reunir sucessos do axé, sertanejo, MPB e produções próprias.

Alexandre Peixe (ao centro) participou pela primeira vez de um bloco de rua em BH

Reclamações

Apesar do clima de extrema folia, a aposentada Antônia Maria, de 62 anos, reclamou que falta estrutura para blocos com trios elétricos em Belo Horizonte. Antônia morou em Salvador por 15 anos e vivenciou a folia da Bahia.

“Acho que faltam banheiros em mais pontos da cidade. Mas, acima de tudo, a avenida precisa ser liberada para a gente ir atrás do trio”, diz ela ao se referir sobre a circulação de ambulantes.