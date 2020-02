Salvador em BH. O Bloco Baianeiros embalou cerca de 300 mil foliões no bairro Castelo, região Oeste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (23), com o ritmo das percussões da música baiana.

Danniel Maestri e Lelo Lobão comandaram o som. O cortejo, que começou por volta de 13h, levou os sucessos da Axé Music dos anos 1990, como Chiclete com Banana, Asa de Águia, Jammil e Banda Eva.

“Todo mundo veio. Tá linda demais a festa”, celebrou Danniel Maestri.

O baiano Lelo Lobão, que tocou no Chiclete com Banana por 17 anos, não escondeu a emoção de se apresentar pelo sétimo ano seguido no Carnaval de BH. “Explosão de felicidade e de alegria ao lado do Baianeiros”, disse.

O bloco tocará novamente em Belo Horizonte, na próxima terça-feira (25), na Avenida Getúlio Vargas, esquina com Rua Alagoas, na Savassi, na região centro-sul de Belo Horizonte. A concentração será a partir do meio-dia.

