O Bloco da Esquina saiu nas ruas do bairro da Graça na manhã de domingo, pelas ruas Juassara, Itaquera, Juacema e Geraldo Faria De Souza. Com músicas do grupo de Santa Tereza, o trio elétrico e bateria puxaram foliões com clássicos do Clube da Esquina e de Milton Nascimento, como "Trem Azul", "Para Lennon e McCartney" e "Bola de Meia, Bola de Gude".

O cortejo seguiu em compasso lento. Quando era necessário encarar uma ladeira mais longa, o caminhão parava e os foliões abriam passagem para que o veículo subisse até um ponto mais plano. Senhoras de idade avançada não sentiram a inclinação da subida. Nem mesmo os pequenos.

Houve até um pequeno ensaio de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, que gerou repúdio de seus apoiadores, mas que não foi à frente. Afinal, a festa era para o Bituca.