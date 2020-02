Somente nesse domingo (23), agentes de limpeza urbana recolheram 127 toneladas de lixo nas ruas de Belo Horizonte. Além disso, 80,5 mil litros de água foram utilizadas na limpeza das ruas.

Desde o início do Pré-Carnaval de Belo Horizonte, no dia 8 de fevereiro, já foram recolhidas 404,10 toneladas de resíduos e utilizados 643,5 mil litros de água para lavar as ruas. Cerca de 1.400 garis estão atuando para manter a limpeza da cidade no Carnaval, antes, durante e depois dos desfiles de todos os blocos.

Quanto à segurança da cidade, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o efetivo da Guarda Municipal escalado para atuar no Carnaval é de 1.848 agentes e que 1.460 abordagens já foram realizadas por eles durante a folia.

Em uma destas abordagens, guardas municipais detiveram duas mulheres, de 23 e 25 anos, que foram flagradas pelas câmeras do Centro Integrado de Operações (COP=BH) vendendo êxtase e maconha na praça da Estação.

