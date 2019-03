O frevo invadiu as ruas do bairro Sagrada Família, Leste de BH, na manhã deste sábado (9). É que o Bloco do Prazer levou a festa de pós-carnaval para a região. O grupo atraiu crianças, jovens e adultos, que curtiram o bloco sob o calorão de mais de 30ºC. Mais nove blocos desfilam pela capital neste sábado.

Festa privada de ressaca do Carnaval também está programada, para o Mirante BH, no Olhos d'Água, com a dupla sertaneja Henrique e Juliano e o cantor Gustavo Mioto, às 16h.

Veja as fotos do Carnaval no Bloco do Prazer: