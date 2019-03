O Unidos do Golo estreia no Carnaval de BH, neste sábado (9), no Santa Tereza. O som o DJ Tonel Lima promete mistura de hits dos anos 80 e 90, rock, axé retrô e sucessos do brega, como Sidney Magal. A concentração teve início às 14h e a folia deve durar até 18h.

O organizador do evento, Guilherme Barbosa, disse que a ideia do bloco surgiu como uma forma de reunir amigos de mais de duas décadas. Especialmente pela vinda de um deles, que atualmente mora em Fortaleza, no Ceará, para a Festa de Momo belo-horizontina.

“Somos amigos de infância. As irmãs do Gui são amigas das minhas primas, crescemos todos juntos. Fui roadie por muito tempo e agora sou baterista profissional e atuo como DJ no projeto Bicho Solto”, revela Tonel.

A infraestrutura do bloco, montada na rua, conta com som mecânico, ambulantes e trailer com porções, macarrão na chapa e sanduíches. O ambiente do bloco é familiar e oferece cama elástica para as crianças.

