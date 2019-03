Muito reggae. Assim diversos foliões aproveitam o cortejo do bloco I Wanna Love You pelas ruas do bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte. Desde 2013, quando foi criado, o bloco de rua colore as Quartas-feiras de Cinzas da capital mineira. Confira galeria de fotos abaixo.

E quem ainda quer curtir a folia, mais dois blocos estão previstos para desfilar nesta quarta. São deles:

15h - Bloco da Saudade (Rua Arcos, 657, Saudade)

17h - Bloco Arrasta Bloco de Favela (Raja Gabaglia, 1716)