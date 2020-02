Dentro da programação do CarnaAfro, o bloco Magia Negra contagia o público na tarde desta terça-feira (25) na avenida Bernardo Monteiro, no bairro Floresta, região Leste de BH. A apresentação leva muito suingue, reggae e "feijoada", nas palavras do músico, dançarino, educador e agitador cultural mineiro Camilo Gan, criador do bloco.

Criado em 2013, o grupo tem como objetivo fortalecer a cultura negra. “Trabalhamos em três sentidos: saúde, educação e cultura”, observa Gan, destacando o fato de 90% do repertório do bloco ser composto por músicas autorais.

Bloco Magia Negra levanta o público com som majoritariamente autoral nesta terça de Carnaval

Durante a apresentação, o Magia Negra ressaltou o fato de que a população negra é vítima da maior parte dos assassinatos no Brasil e “que nosso DNA mitocondrial é africano, só que muita gente não quer admitir “.

A expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte é que 1.500 pessoas participem do CarnAfro este ano.