Enganou-se quem pensou que o folião belo-horizontino tinha se despedido do Carnaval. Nesta Quarta-feira de Cinzas (6), vários blocos ainda desfilam pelas ruas da cidade. Um deles, já tradicional da cidade, é o Manjericão. A concentração do bloco ocorreu às 6h na rua São José do Jacuri, no bairro Planalto, região Norte de BH. No decorrer das horas, centenas de pessoas se juntaram a bateria do grupo

Neste ano, o Manjericão teve como tema "Salve a Mata do Planalto". Há anos, a população da região batalha contra a construção de um megaempreendimento residencial na área de 200 mil m², composta por terrenos particulares e pelo Parque do Bairro Planalto. Por isso, os foliões seguiram a pé, ao som de muita música, até o Parque Lagoa do Nado.

Confira alguns registros da festa:

Leia mais:

​Praça da Estação foi o local mais violento do Carnaval; PM reforçará segurança à noite em 2020

Carnaval de BH bate recorde de foliões, mas enfrenta o desafio de conter a violência

Bloco 'Acorda, Amor' homenageia Chico Buarque e agita foliões no São Geraldo

Bloco dos Garis ganha as ruas na Quarta-feira de Cinzas no Centro de BH