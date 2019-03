Abrindo o Carnaval na Quarta-feira (6) de Cinzas, o bloco Manjericão definiu, na noite desta terça-feira (5), o ponto de concentração. Em 2019, o desfile terá como bandeira a luta pela Mata do Planalto, desfilando pelas ruas do bairro da região Norte de Belo Horizonte. A concentração está marcada para às 6h na rua São José do Jacuri, nº 100, ao lado da Escola Estadual Maria Luísa Bastos.

O anúncio foi feito nas redes sociais do movimento de moradores "Salve a Mata do Planalto", que trava há anos batalha contra a construção de um megaempreendimento residencial na área de 200 mil m², composta por terrenos particulares e pelo Parque do Bairro Planalto. Segundo levantamentos feitos por ambientalistas do movimento, a área verde, uma das últimas da capital, conta com dezenas de nascentes que poderiam ser atingidas pelas construções.

"O Bloco percorrerá as ruas do bairro Planalto em direção ao Parque Lagoa do Nado. O Bloco Manjericão vem prestigiar a nossa luta em defesa da preservação da Mata do Planalto. Vamos lá pessoal prestigiar o bloco e despedir do Carnaval!", diz a postagem divulgada pelo movimento.

Leia mais:

Quarta de Cinzas pode ter pancadas de chuva e trovoadas; confira a previsão para o resto da semana

Pisa na Fulô encerra o dia de Carnaval com forró e protestos no Carlos Prates

Formado exclusivamente por mulheres, Baque de Mina leva maracatu às ruas de BH