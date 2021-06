A ampliação da vacinação contra a Covid-19 para grávidas, puérperas e lactantes em Minas Gerais foi considerada pelo governador do Estado, Romeu Zema (Novo), como uma "boa notícia para as mamães mineiras". A partir das próximas remessas, o grupo, incluindo agora mulheres sem comorbidades, poderão receber a primeira dose do imunizante.

Pelas redes sociais, Zema avaliou a ampliação e disse que as mineiras poderão procurar o posto de Saúde mais próximo tão logo novas doses cheguem a Minas. Por medida de segurança, essas mulheres só poderão receber vacinas que não contenham vetor viral, sendo elas a Pfizer e a CoronaVac.

“Vamos incluir grávidas e lactantes nos próximos grupos prioritários para serem vacinadas contra a Covid-19. A partir da chegada de novas doses, mineiras grávidas, puérperas e lactantes, mesmo sem comorbidades, poderão procurar o posto de Saúde mais próximo”, disse na manhã deste domingo (13).

Até então, apenas gestantes com comorbidades eram imunizadas no Estado. A definição do novo passo da campanha também busca diminuir o número de mulheres pertencentes a estes grupos infectadas pela Covid. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), até 26 de abril deste ano, 2.662 grávidas testaram positivo para o coronavírus em Minas. Dessas, 84 morreram.

"Mesmo aquelas que não tiverem problemas de saúde, podem se vacinar. Este é um público em que, ultimamente, tem sido constatado aumentado na mortalidade e letalidade pelo coronavírus, por isso a decisão do Estado em inclui-las como grupo prioritário", explicou Fábio Baccheretti, chefe da SES-MG, na última sexta-feira (11).

O Estado, no entanto, não tem uma data para iniciar a campanha nesse público, dependendo do envio de mais doses pelo governo federal. Até então, antes da ampliação, a orientação para a vacinação das gestantes e puérperas, sem comorbidades, era exclusiva para as que pertenciam a outros grupos prioritários, como o de trabalhadoras da Saúde ou de outros serviços essenciais, por exemplo.

