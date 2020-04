Na manhã desta quarta-feira (1°), o presidente Jair Bolsonaro compartilhou, em seu Twitter, uma fake news em relação ao abastecimento da Ceasa em Minas Gerais. Nas imagens, um suposto trabalhador mostra o que seria a Ceasa desabastecida e diz que "pra você que falou que economia não tinha importância e que o importante eram vidas, dá uma olhada aí. Pois é, fome também mata".

- Não é um desentendimento entre o Presidente e ALGUNS governadores e ALGUNS prefeitos..

- São fatos e realidades que devem ser mostradas.

- Depois da destruição não interessa mostrar culpados. pic.twitter.com/H0ZwUb4Gl4 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 1, 2020

O vídeo endossa o posicionamento de Bolsonaro em relação às medidas de isolamento e restrição adotadas por muitos governadores e prefeitos, que são respaldadas por especialistas de saúde e pela Organização Mundial da Saúde como uma das únicas formas de se conter a disseminação do coronavírus.

No entanto, o funcionamento e abastecimento na Ceasa não foi alterado devido à pandemia de coronavírus. Segundo o presidente da Associação Comercial da Ceasa-MG (ACCEASA), Noé Xavier da Silva, no momento em que o vídeo foi gravado, ocorria a higienização do espaço como medida preventiva à contaminação e, por isso, os produtores e comerciantes desocuparam o espaço.

"O que acontece é que o movimento na Ceasa é mais forte na segunda, quarta e sexta. Na terça, quando o vídeo foi gravado, esse movimento é mais fraco, e naquele dia estava sendo feita a desinfecção do mercado livre do produtor, por isso, foi pedido para que eles retirassem as mercadorias do local para que a higienização fosse feita", explica.

Ele também fez um vídeo em que explica a situação:



Desde o dia 23 de março, algumas medidas foram implementadas na Ceasa diante da pandemia. Nenhuma delas, no entanto, interrompe ou reduz os serviços. Algumas delas são a proibição de entrada de menores de 14 anos ou maiores de 60 no local, impedimento de vendedores ambulantes e direcionamento dos veículos leves ao estacionamento.

Outro vídeo feito pela Associação mostra a Ceasa em pleno funcionamento após a fake new:

A assessoria da Ceasa Minas também desmentiu a informação do vídeo compartilhado pelo presidente e informou que o funcionamento e abastecimento no local se mantém dentro da normalidade.

Ainda conforme a ACCEASA, o fluxo de trabalhadores no local continua, mas seguindo algumas normas de manter distanciamento e evitar aglomerações. A Ceasa Minas conta com mais de 600 lojas e cerca de 2 mil produtores rurais. De lá, saem alimentos e mercadorias destinados a mais de 400 municípios mineiros e também a outros Estados como Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.

